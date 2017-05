Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte France, combien va toucher François Hollande pour sa retraite? Rédigé par la redaction le 15 Mai 2017 à 14:11 | Lu 66 fois Ce 14 mai, François Hollande a quitté ses fonctions à l'Elysée et va commencer dorénavant à percevoir sa retraite. François Hollande n'est officiellement plus Président de la République. Il a laissé sa place, ce dimanche, à Emmanuel Macron. Mais alors que va faire maintenant l'ancien Président et surtout quelle retraite va-t-il toucher ?

Plus de 15.000 euros par mois qui s'expliquent par le cumul de plusieurs pensions. A cette retraite, s'ajoute comme pour les autres présidents, un appartement et une voiture de fonction avec chauffeur.



René Dosière, député PS spécialiste des comptes publics, estime qu'il "serait beaucoup plus logique que l'ancien président de la République dispose d'une rémunération, par exemple, égale à 80% ou 75% de sa rémunération d'activité".



Une retraite qui fait beaucoup parler, quant à son coût élevé. Selon des chiffres fournis par le cabinet de l'Élysée, François Hollande devrait toucher, suite à la cérémonie de passation de pouvoirs du dimanche 14 mai, une pension mensuelle de 15 000 euros net, soit à peu près comme Nicolas Sarkozy.



Le Président sortant cumule quatre indemnités distinctes, à savoir : celle d'ancien président de la République (5184 euros net), celle d'ex-député de Corrèze (6208 net), celle d'ancien conseiller de la Cour des comptes (3473 euros net) et finalement, celle d'ancien président du Conseil général de Corrèze (235 euros). Si François Hollande émet le souhait de siéger au Conseil constitutionnel, il touchera, en plus de sa retraite, 14 000 euros bruts mensuels.



Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy.... Le club des anciens Présidents, dont François Hollande fera bientôt partie, coûte un certain prix à la République, jugé trop élevé pour beaucoup.



René Dosière, député PS spécialiste des comptes publics, a publié sur son blog certains chiffres sur le coût pour l'État des trois anciens Présidents français. Selon l'IFRAP, institut indépendant consacré à l'analyse des politiques publiques, Valéry Giscard d'Estaing touche 30 000 euros de retraite mensuelle (la mention "brut" ou net" n'est pas indiquée, NDLR), et Jacques Chirac 19 000 euros brut (depuis qu'il ne peut plus siéger au Conseil constitutionnel pour des raisons de santé).



source: linternaute.com Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Brigitte Macron: "Je suis le petit soldat d'Emmanuel" URGENT : Émmanuel Macron nomme Edouard Philippe Premier ministre