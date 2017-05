France: elle cache le cadavre de sa mère dans un puits pendant 8 ans. La raison vous surprendra.

En France, plus précisément dans la commune d’Erckartswiller, en Alsace, s’est passé un événement odieux. Et pour cause, une femme a caché le cadavre de sa mère, pour continuer de bénéficier des allocations de retraite de cette dernière. La femme, quinquagénaire, n’a pas trouvé mieux que de cacher le cadavre de sa mère, pendant 8 ans, dans un puits.









Elle a été mise en examen, après que les gendarmes de la brigade de recherches de Saverne ont découvert dans un puisard, situé dans le garage d’une maison, le corps de la vieille dame, portée disparue. La maison où la découverte a été faite, est celle où résidaient la fille de la vieille dame, avec son mari.



La découverte a été faite il y a quelques semaines après deux jours de fouilles des gendarmes de la brigade de recherches de Saverne. L’absence de la septuagénaire avait été à peine remarquée par le voisinage, pensant qu’elle était partie en maison de retraite. Pourtant, certains voisins ont continué de se poser des questions, ce qui a déclenché les investigations des gendarmes.



La mise en cause âgée d’environ 50 ans, est l’auteur de l’acte ignoble. Elle a été mise en examen pour avoir caché le corps de sa mère, pendant huit ans, dans le seul but de continuer à toucher sa pension de retraite. Arrêtée, la mise en cause soutient que, sa mère est morte de façon naturelle. Pour croire à cette version, le cadavre devait tout de même être autopsié.



A quand remonte le décès de la vieille? C’est à cette question que sa fille n’est toujours pas en mesure de répondre aux gendarmes enquêteurs.



Les enquêteurs l’ont mise en garde-à-vue pour deux jours. Elle a été mise en examen pour «escroquerie», mais elle est laissée libre sous contrôle judiciaire. Quant à son mari, propriétaire de la maison, il a été entendu sous le statut de témoin assisté



Yao Junior L