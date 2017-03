France: le candidat à la présidentielle François Fillon mis en examen

François Fillon a été mis en examen ce mardi matin pour détournement de fonds publics dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs, a fait savoir son avocat. Une information confirmée par le parquet.



« La mise en examen est intervenue ce matin. Cette mise en examen intervient plus tôt que prévu, puisque le candidat à la présidentielle devait être convoqué mercredi par les juges pour son implication dans l'affaire des emplois présumés fictifs de sa femme et de ses enfants comme assistants parlementaires.L’audition a été avancée pour qu’elle se déroule dans des conditions de sérénité », a ajouté l’avocat du candidat conservateur, qui s’était dit ces derniers jours déterminé à aller « jusqu’au bout » de sa campagne.



Tout le monde a été pris de court. Alors qu'il avait annoncé sa convocation pour le 15 mars, c'est ce mardi 14 mars que François Fillon a été entendu par le juge d'instruction dans le cadre du "Penelope Gate". "L'audition a été avancée pour qu'elle se déroule dans des conditions de sérénité", a indiqué son avocat.



L'ancien premier ministre est ressorti du bureau du juge Tournaire mis en examen notamment pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. L'information annoncée par Le Canard Enchaîné et RTL a été confirmée à l'AFP par son avocat.



Il est reproché au candidat de la droite d'avoir employé sa femme comme assistante parlementaire pour un travail dont l'effectivité est mise en doute. Idem pour l'emploi de ses enfants au Sénat. Poursuivi également pour "manquement aux obligations déclaratives à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique", François Fillon est accusé d'avoir oublié de déclarer un prêt de 50.000 euros contracté auprès de son ami Marc Ladreit de Lacharière.



Depuis plusieurs jours, François Fillon avait affirmé que cela ne changerait rien à sa campagne. Après avoir dit qu'il renoncerait en cas de mise en examen, le député de Paris était revenu sur ses déclarations, assurant que seuls les électeurs décideront lors du premier tour de la présidentielle.



source: rfi.fr