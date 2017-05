France: les défis du Président Macron

Comme ses prédécesseurs, le nouveau président sera jugé à l'aune de l'emploi, dans un pays plombé par un chômage endémique - 10%, contre 3,9% en Allemagne et 8% en moyenne dans l'Union européenne. « Nous sommes le dernier grand pays de l'UE qui n'a pas réussi à résoudre le chômage de masse », martèle-t-il.



Si l'EI semble de plus en plus acculé, « la menace terroriste va rester très élevée au cours des prochaines années », anticipe-t-il, en pointant le défi posé par les Français partis par centaines faire le jihad en Syrie et Irak, et leur possible retour.



Sans expérience sur les sujets régaliens, Emmanuel Macron va aussi devoir assumer pleinement son rôle de chef des armées. Au Sahel comme au Moyen-Orient, l'engagement militaire français va se poursuivre sous sa forme actuelle, selon le général Jean-Paul Paloméros, qui l'a conseillé.



Emmanuel Macron veut aussi renforcer les frontières extérieures de l'UE et plaide pour une augmentation massive des effectifs de l'agence Frontex, de 1 000 à 5 000 postes. Il veut aussi « développer l'Europe de la défense ».



Emmanuel Macron promet de faire repartir le moteur franco-allemand, préalable selon lui à toute relance de l'UE, ébranlée par le choc du Brexit et la crise des réfugiés. Il compte faire « un tour des capitales européennes » afin de proposer une « feuille de route à cinq ans pour doter la zone euro d'un vrai budget et pour une vraie Europe à 27 de l'environnement, de l'industrie et de la gestion des migrations ».



source: rfi.fr