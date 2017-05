France: pourquoi Emmanuel et Brigitte Macron ont tardé à s'installer à l'Elysée

Le dimanche 14 mai dernier, Emmanuel et Brigitte Macron ont ouvert un nouveau chapitre dans leur vie de couple. Après la passation de pouvoirs solennelle et bienveillante entre le nouveau chef de l'Etat et son prédécesseur, François Hollande, les Macron ont pu prendre possession de leurs appartements au sein du Palais de l'Elysée. Selon le nouveau numéro de l'hebdomadaire Gala, disponible en kiosque ce mercredi 24 mai, ils ont eu une drôle de surprise en ouvrant la porte de leur nouvel environnement.



Le couple présidentiel a en effet, dû faire face un sérieux souci de fuites d'eau en arrivant sur le lieux ! Et ce n'était pas le seul tracas à régler en urgence. Pour pouvoir dormir sereinement dans leur nouvelle chambre à coucher, Emmanuel et Brigitte Macron ont dû commander un nouveau matelas pour leur lit. La faute à François Hollande, qui n'a opéré aucune rénovation pendant son quinquennat au contraire de Nicolas Sarkozy, qui avait rafraîchi les lieux avant 2012.



Une mauvaise nouvelle pour leurs voisins ! On se souvient en effet que ces derniers ont vu leur quotidien perturbé par la présence du couple présidentiel, qui possède un appartement situé rue Cler, dans le 7e arrondissement de Paris. Malgré ce contre-temps, Brigitte Macron a déjà pris ses aises dans son bureau élyséen. Elle a choisi le salon des Fougères de l'aile Madame, situé au rez-de-chaussée.



source:closermag.fr