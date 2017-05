Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte France: quand le nouveau PM Edouard Philippe était flashé roulant à 155 km/h Rédigé par la redaction le 15 Mai 2017 à 14:44 | Lu 69 fois Même si l'annonce de son nom s'est faite attendre, le maire du Havre (LR) Edouard Philippe a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Celui qui va prendre la tête du gouvernement Macron, a aussi été remarqué par le passé pour quelques réticences à dévoiler son patrimoine ou quelques libertés avec le code de la route... Et a commencé sa carrière politique à gauche, en militant au PS, pour soutenir Michel Rocard.

En octobre 2015, le nouveau Premier ministre Edouard Philippe a déjà été arrêté pour excès de vitesse. Se rendant sur Paris pour un motif familial, il a été flashé sur l'autoroute A13 alors qu'il roulait à 155 km/h, quand cette portion était limitée à 110 km/h.



Une infraction qu'il a décidé d'assumer publiquement à l'époque. Le maire du Havre s'est acquitté d'une lourde amende et s'est vu retirer quatre points de permis, qui lui a été suspendu durant 72 heures.



Edouard Philippe aurait écopé d'un blâme de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour ne pas avoir fourni une déclaration complète de son patrimoine de 2014, pourtant exigée par la loi, suite au scandale de l'affaire Cahuzac.



Sur la valeur de ses biens immobiliers, le député du Havre a écrit "aucune idée", décrit le site d'investigation, notamment concernant son appartement à Paris et ses parts dans une résidence de Seine-Maritime.



Malgré la relance de la HATVP, Edouard Philippe aurait une nouvelle fois refusé d'estimer la valeur de ses propriétés.



Le nouveau Premier ministre Edouard Philippe devrait, selon France 2, annoncer la composition de son gouvernement demain mardi 16 mai. Une tâche difficile, puisque cette équipe resserrée autour de 15 personnes maximum doit refléter la volonté du Président Emmanuel Macron de dépasser les clivages partisans.



source:linternaute.com



