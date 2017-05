Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte France:quel train de vie vont à présent mener les ex-ministres qui viennent de quitter le gouvernement ? Rédigé par la redaction le 29 Mai 2017 à 13:22 | Lu 36 fois Quel train de vie vont à présent mener les ex-ministres qui viennent de quitter le gouvernement Valls ?





Maintenant que la plupart d'entre eux ont dû quitter le gouvernement pour laisser travailler l'équipe d'Emmanuel Macron, que vont devenir les anciens ministres de François Hollande ?

Si certains anciens ministres comme Jean-Yves Le Drian (ex-ministre de la Défense) ou Annick Girardin, (ex-ministre de la Fonction publique) ont tous deux retrouvé une place au sein du gouvernement actuel, les autres ont en revanche dû faire leurs cartons.



Fini donc pour ces derniers le salaire de 9.940 euros (brut) par mois, la voiture de fonction avec chauffeur, le logement de fonction de 80 m² maximum ou encore les déplacements gratuits en 1ère classe sur le réseau SNCF. À tous ces avantages, les ex-ministres n'y ont désormais plus droit. Ce qui ne les empêche pas toutefois de jouir encore de quelques privilèges non négligeables.



À compter de l'arrêt de ses fonctions, un ministre de la République touchera d'abord des indemnités durant une période de trois mois. Il ne touchera en revanche rien du tout si celui-ci retrouve une activité dans les trois mois ou s'il récupère un siège de parlementaire.



Une protection policière, bien que coûteuse, peut aussi être encore assurée au cas par cas, pour des anciens ministres ayant occupé des fonctions régaliennes (Intérieur, Défense, Affaires étrangères, Justice). Enfin, un ancien Premier Ministre, bien que jouissant des mêmes droits que les autres, peut conserver (à vie) s'il le souhaite, un bureau avec secrétaire ainsi qu'une voiture avec chauffeur qui seront mis à sa disposition par l'État. Une protection policière, elle aussi également garantie à vie, sera proposée à l'ancien Premier Ministre si celui-ci en voit la nécessité et en fait la demande.



source: gentside.com



