France : un véhicule fonce sur des militaires, chasse à l'homme dans Paris

Une voiture a foncé sur des militaires de l'opération Sentinelle ce mercredi matin à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), faisant 6 blessés dont deux dans un état sérieux même si leur pronostic vital n'est pas engagé, a annoncé la préfecture de police de Paris.



L'attaque a eu lieu vers 08h00 et le véhicule est en fuite, a-t-on ajouté de même source. La préfecture de police des Hauts-de-Seine a de son côté évoqué un "acte a priori volontaire". La police a lancé une chasse à l'homme pour retrouver le conducteur de la BMW noire.



La France, cible des djihadistes



Depuis janvier 2015, la France est visée par une vague d'attentats djihadistes qui a fait au total 239 morts, les derniers ciblant tout particulièrement les forces de l'ordre, sur des sites emblématiques.



Samedi soir, peu avant minuit à la tour Eiffel, un homme avait franchi un portique en bousculant un agent de sécurité, puis sorti un couteau en criant "Allah Akbar".



Des militaires de l'opération Sentinelle lui avaient ordonné de poser son couteau à terre et il s'était exécuté sans opposer de résistance et avait été interpellé.



L'homme, admis en psychiatrie mais en permission de sortie, a dit pendant sa garde-à- vue, vouloir "commettre un attentat contre un militaire". Il a été réadmis lundi en hospitalisation d'office.





