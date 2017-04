Franck Ribéry et Seif el Islam : un duo père-fils motivé à l'entraînement !

Blessé une bonne partie de la saison,Frank Ribéry réintègre, petit à petit, l'effectif du Bayern Munich. D'ailleurs, il peut compter sur le soutien de taille de son fan number one : Seif el Islam, son adorable fiston.

Il y a quelques heures, sur son compte Instagram, l'ancien international français a publié un cliché de lui à l'entraînement... cliché sur lequel apparaît également le garçon âgé de cinq ans et demi.

"Invité spécial d'entraînement aujourd'hui", a-t-il noté en légende, ajoutant les hashtags "mon fils", "ma vie, "la famille".

Vêtu d'un maillot aux couleurs du Bayern de Munich, Seif el Islam semble prendre très au sérieux son rôle de soutien... qui sait, peut-être que dans quelques années, le mini Ribéry assurera la relève.

Franck Ribéry, qui a eu au cours des dernières années, une relation relativement compliquée avec l'équipe de France et le public français, a clairement trouvé son équilibre en Allemagne où il est très très très apprécié. Il avait fait savoir l'an dernier qu'il s'y sentait très heureux avec sa femme Wahiba et leurs quatre enfants.

