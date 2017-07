Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici François Hollande et Julie Gayet présents au mariage de Mazarine Pingeot Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juillet 2017 à 01:37 | | 0 commentaire(s)|

Mazarine Pingeot et son compagnon Didier Le Bret se sont dit "Oui", samedi 1er juillet lors d'une cérémonie organisée à la mairie du 11ème arrondissement de Paris. La fille de François Mitterand s'est mariée face à du beau monde. En effet, François Hollande était présent et il n'était pas venu seul. L'ex-président de la République était accompagné de Julie Gayet, sa compagne depuis quelques années. C'est sur un cliché posté sur Instagram par l'un des invités que l'on peut deviner la comédienne, de profil, derrière François Hollande.



En effet, depuis la révélation de leur histoire d'amour début 2014, Julie Gayet et François Hollande se faisaient plutôt très discrets mais libéré de l'Elysée, le couple semble aujourd'hui moins soucieux de rester discret. Si les amoureux ne se cachent plus vraiment, il est cependant important à leurs yeux de se protéger. Il y a quelques jours, Closer recevait d'ailleurs un mail du défenseur de l'ancien chef de l'Etat pour lui signifier une nouvelle mise en demeure à son encontre. "Je vous indique que François Hollande s'oppose formellement à toute publication d'articles ou de photographies relatifs à sa vie privée," nous notait-il.



