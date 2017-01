François Hollande félicite Adama Barrow et encourage la CEDEAO

Dans une lettre, le Président français François Hollande a adressé ses félicitations à Adama Barrow suite à la cérémonie d'investiture de jeudi 19 janvier à Dakar qui a fait de lui le nouveau président de la Gambie.



« Je tiens à vous adresser, en mon nom personnel et au nom du peuple français, mes félicitations sincères et chaleureuses. Cette journée marquera l’histoire de votre pays. La cérémonie d’investiture consacre, conformément à la Constitution gambienne, votre indiscutable victoire aux élections présidentielles du 1er décembre dernier, confirmée par la Commission électorale indépendante. L’ère nouvelle que vous inaugurez a un retentissement qui dépasse très largement les frontières de votre pays. La volonté du peuple gambien doit être respectée », a notamment écrit le président français.



« Je salue également le rôle essentiel de la CEDEAO, avec l’appui de l’Union Africaine, de l’Union européenne et du Conseil de Sécurité des Nations-Unies, pour vous appuyer et récuser toute contestation. La France apporte son soutien résolu aux initiatives prises par la CEDEAO pour vous permettre d’exercer votre mandat », a également ajouté François Hollande.



Selon des sources guinéennes officielles à @FRANCE24 disent que Jammeh écrit en ce moment communiqué où il accepte de partir, en présence des Guinéens.



