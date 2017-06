Fraternité Sénégalo-Mauritanienne : Serigne Sidy Mbacké appelle les deux Etats à fortifier le dialogue.

Serigne Sidy ibn Serigne Mourtada MBACKE, représentant officiel du Khalife Général des Mourides en Mauritanie s’active, comme à l’accoutumée pour offrir à cette ziarra, la dimension qui sied à sa grandeur.



Il s’est réjoui, de passage à Saint-Louis, de la disponibilité et de l’engagement des autorités mauritaniennes qui, à chaque tenue de cet événement religieux, prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer son bon déroulement.



« Le Sénégal et la Mauritanie partagent un pont religieux et culturel séculaire qui fonde leur fraternité. J’ai découvert en nos deux présidents, une douceur et un humanisme partagé », a-t-il dit, en invitant ces derniers à renforcer davantage les liens de sang qui lient les deux peuples.



Prenant en exemple, l’effervescence mouride vers Sar Sar, l’affluence des talibés Khadres du Sénégal à la Ziarra de Nimzatt et la ruée des talibés Niassenes de la Mauritanie au Gamou de Medina BAYE, Serigne Sidy magnifie la vivacité des rapports entre Dakar et Nouakchott, nourris autour de la foi et de la ferveur.



« Nul ne peut aller sans l’autre », a-t-il indiqué, en exhortant les deux parties à se rapprocher davantage et à éviter d’entretenir les malentendus.



Aujourd’hui, les dissensions internes entre les deux Nations sont pour la plupart, alimentées par des campagnes de dénigrement d’opposants politiques au gouvernement mauritanien, celles-ci produisent des effets néfastes qui sapent l’apaisement entre les pays frères, en créant un climat de suspicions. Le marabout pointe du doigt l’éventuelle persistance de ce climat de méfiance, qu’il juge dangereux pour l’avenir des deux pays.



Pourtant, contrairement aux messages de dénigrement, d’importants efforts sont consentis par le régime actuel en terme de liberté d’expression, de respect des droits de l’homme et de la conservation des acquis démocratiques.



Serigne Sidy MBACKE soutient que ces performances doivent être reconnues et encouragées.



