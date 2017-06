Fraude Fiscale: Angel Di Maria négocie avec le Fisc espagnol. Les raisons

Pour éviter une lourde condamnation, Angel Di Maria aurait négocié avec le Fisc Espagnol.

La justice espagnole est bien décidée à faire la guerre aux stars du football mondiale. Depuis la semaine dernière, la star du Real Madrid, Cristiano Ronaldo est dans le viseur du Fisc espagnol. En début de semaine, un autre nom a surgit, José Mourinho. A présent, il s’agit de l’attaquant du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria.

L’Argentin est accusé de fraude fiscale. Reconnaissant les charges portées contre lui, Angel Di Maria aurait décidé de passer un accord avec le Fisc espagnol. Le média El Confidencial a rapporté que le joueur est accusé d’avoir détourné 1,3 million d’euros sur ses droits d’image quand il jouait au Real Madrid, entre 2010 et 2014.

Il a écopé d’une amende de 2 millions d’euros et d’un an de prison. Toutefois, l’accord passé avec le Fisc espagnol, lui permettrait de ne pas purger cette peine. Il aurait reconnu avoir commis deux infractions fiscales.

Ces derniers mois, plusieurs autres stars du football outre ceux cités plus haut, ont également été inquiétées pour les mêmes charges. Il s’agit notamment de Ricardo Carvalho, Radamel Falcao et Fabio Coentrao.



