Fraude massive au Bac: Les quatre « grossistes » de l’Office du Bac tombent

"Libération" révèle que quatre fonctionnaires du service administratif de l’Office du Bac ont été écroués dans le cadre de l’enquête sur la fraude massive. L’enquête a démontré que ce sont eux qui remettaient les épreuves à un ancien étudiant de la faculté de droit qui apparaît comme le principal intermédiaire dans cette affaire, où 39 suspects sont finalement tombés.

Selon les informations de "Libération", la Division des investigations criminelles (DIC), en est à 39 arrestations dans le cadre de l’enquête sur la fraude massive au Bac.



Les mêmes sources renseignent que les enquêteurs ont frappé au cœur de l’Office du Bac dont le directeur Babou Diaham a été longuement entendu,d’ailleurs. En effet, quatre fonctionnaires de l’Office du Bac ont été arrêtés et formellement mis en cause. La Dic a mis la main sur le principal intermédiaire qui servait les intérêts des quatre fonctionnaires en cause.



Il s’agit du nommé Jamil, un étudiant de la faculté de droit qui ne s’est pas réinscrit. Ce dernier s’était reconverti dans la vente des épreuves qui lui étaient remises par les quatre fonctionnaires de l’Office avant qu’il ne procède à leur vente.

Dans cette entreprise criminelle, il s’était lié avec un professeur du lycée Blaise Diagne et non de Yalla Suren. Abdoulaye N., professeur de français, était effectivement au cœur du dispositif qui implique aussi le proviseur de Kahone. Des sources précisent que ce dernier avait comme complices, ses deux assistants qui viennent d’être arrêtés.





Libération