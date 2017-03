Fraude sur cartes bancaires : Des fils de hautes personnalités arrêtés et le site joxko.com qui protége des voleurs . Un groupe de six jeunes ont été arrêtés le 8 mars. Accusés de fraude bancaire, ils ont été déférés au parquet la semaine dernière. Les mis en cause sont des enfants de hautes personnalités domiciliées à Nord Foire et Grand-Dakar.



Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mars 2017 à 21:01

Leur signe particulier : ils sont au diapason du commerce électronique. Leur état de service : ils ont réussi à soutirer des dizaines de millions de francs CFA à des clients de banques. Le mode opératoire : ils photographient ou notent les quatre derniers chiffres des cartes de crédits qu’ils communiquent à leurs acolytes présumés, au Sénégal ou à l’étranger.



Ces derniers achètent en ligne un certain nombre de produits avant de les revendre à vil prix. La bande a enregistré beaucoup de victimes au Sénégal avant d’être démantelée.



Auteur: (Source : Enquête)

