Fraude sur les cartes bancaires Un groupe de jeunes au nombre de six, tous fils de personnalités très célèbres, domiciliés entre Nord Foire et Grand Dakar et bien au diapason des subtilités du commerce électronique, ont été arrêtés le 8 mars dernier et déférés la semaine dernière par le Sûreté urbaine de Dakar.

D’après des sources proches de l’enquête, ces jeunes sont parvenus à soutirer des dizaines de millions à des clients de banque. Il s’agit d’un nouveau phénomène en relation avec les cartes bancaires et les achats en ligne. Le procédé consiste à photographier ou à noter les quatre derniers chiffres des cartes de crédit qu’ils communiquent à leurs acolytes se trouvant au Sénégal ou à l’étranger.



Ces derniers parviennent à opérer des achats sur un certain nombre de sites marchands. Une fois le produit livré aux acheteurs frauduleux, la bande de copains revend le produit à vil prix. Beaucoup de Sénégalais, selon nos sources, ont été victimes de cette pratique frauduleuse avant que la police ne démantèle le réseau.



Enquête

