Fraude sur les télécommunications : Le boss de PCCI se lave à grande eau

Le Président fondateur de Pcci dégage toute responsabilité de son entreprise sur l’affaire de la fraude sur les télécommunications, qui impliquerait plusieurs « Call center » (centre d’Appel) de la place. Selon Abdoulaye Sarré, Pcci en tant que personne morale, n’a rien à voir dans cette affaire et les personnes arrêtées ne sont plus employés de son entreprise.



«Il s’agit d’un contentieux entre une société privée de la place qui a eu à porter plainte contre des personnes. Pcci en tant que personne morale, n’a rien à voir dans cette affaire. Il faut bien différencier la responsabilité de la personne morale et la responsabilité de l’individu », se justifie M Sarré, interrogé par la chaîne privée 2Stv.



En réalité, cette affaire de fraude sur les télécommunications remonte entre janvier 2015 et février 2016. Selon le quotidien « Libération » qui a vendu la mèche hier, 26 suspects ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire, en même temps que leurs complices. Ces agents des Call Center créaient de faux profils et des boutiques virtuelles pour pomper les opérateurs de téléphonie. La technique bien rôdée a été décortiquée par les enquêteurs d’autant que les mis en cause s’introduisaient dans le système mis en place par les opérateurs pour faire leur sale besogne. Et le préjudice subi par l’opérateur concerné, est estimé à 15 millions de Cfa.



Les 26 suspects ont été présentés au procureur de la République et des rebondissements pourraient intervenir dans cette affaire pour le moins rocambolesque.