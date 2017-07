Fraudes au Bac 2017 : Le Proviseur du Lycée de Kahone et ses co-accusés déférés ce matin

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juillet 2017 à 08:48 | | 0 commentaire(s)|

C’est ce matin que le proviseur du Lycée de Kahone, le Professeur de Yalla Surën ainsi que des employés de l’Office du Bac seront mis à la disposition du procureur de la République, près le Tribunal d’instance de Dakar.



D’après des sources judiciaires citées par L’Observateur, ils seront tous inculpés et placés sous mandat de dépôt. Ils ont été arrêtés lundi dernier par la Division des investigations crimminelles pour leur implication dans les fuites des épreuves de Français, d’Histoire- Géographie et de Philosophie.



Parallèlement, les éléments de la Section de recherches ont arrêté d'autres personnes présumées impliquées à cette affaire. A suivre.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook