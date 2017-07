Fraudes au Bac : 42 personnes dont 3 professeurs, un Proviseur et 3 agents de l’office du Bac, déférées

La section de Recherche de la gendarmerie nationale et la Division d’investigation criminelle qui, avec le concours de leurs collègues de commissariat de police du Plateau, de Tivaouane et de Kaolack, ont procédé à l’arrestation de plusieurs personnes, a révélé le procureur de la République.



En effet, en somme, « 42 personnes ont été arrêtées et déférées au Parquet dont trois professeur de lycée, un Proviseur de Lycée, trois agents de l’office du Baccalauréat, 23 candidats au Bac 2017 et trois candidats qui l’ont réussi en 2016 par la fraude et d’autres personnes appartenant à des catégories professionnelles diverses », a dit Serigne Bassirou Guèye qui faisait face à la presse, ce lundi.



Des charges lourdes telle que « des chefs d’association de malfaiteurs, de fraude aux examens, d’escroquerie, d’obtention d’avantages indus ainsi que de complicité » sont retenues contre les présumés fraudeurs.



Pour faire la lumière sur ces "faits qui ont sérieusement perturbé l’ordre public", le juge d’instruction du premier cabinet a été ainsi, saisi par le maitre des poursuites, pour l’ouverture d’une enquête judiciaire.



