“Freedomm House” dénonce le limogeage de Nafi Ngom Keita, la révocation de Sonko et l’affaire Walf Donnant l’état de la démocratie dans le monde, l’Ong américaine, “Freedom House” s’est penchée sur le cas spécifique du Sénégal, de l’Afrique en plus des autres 195 pays notés.



Jeudi 19 Octobre 2017

Pour cette Ong, même si le Sénégal se retrouve dans le lot 8 des pays “libres” du continent, l’Etat n’a pu faire mieux que l’année précédente dans ce classement sur la démocratie. Car il stagne.



En effet, le quotidien Les Echos de ce jeudi, rapporte de manière formelle que “Freedom House” dénonce entre autres, “la corruption au sein du gouvernement, le renvoi de Nafi Ngom Keita de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), la radiation de Ousmane Sonko de la Fonction publique et l’affaire Walfadjri”. Mais surtout, “l’implication de la famille du Chef de l’Etat dans la gestion des affaires publiques”.



Alors, même si par ailleurs, le Sénégal est considéré comme un “bon élève”, il n’est pas exagéré pour “Freedom House” de dire qu’il présente tout aussi, des “taches noires”.



Actusen.com

