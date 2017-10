Freestyle dans Leral Show : "C'est Youssou Ndour qui devait être nommé ministre de la Culture et pas Abdou Latif Coulibaly. Mon nouvel album Thiossane est un retour aux sources" Leral.net à travers sa plateforme Leral.TV a lancé une nouvelle émission intitulée « Leral Show» qui sera une vitrine des artistes compositeurs évoluant dans le milieu musical et artistique en général. Leral.net a invité pour ce numéro l’artiste compositeur aux claviers, Cheikh Ibra Fam alias Freestyle. Avec, leralTV, Freestyle a visité son parcours, sa discographie, son actualité musicale avec son nouvel album Thiossane et ses projets d’avenir…le tout en musique.

