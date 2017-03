Fronde au FSD/BJ, les militants du parti dénoncent une manoeuvre du Président Macky Sall Les femmes du FSD/BJ ( Front pour le socialisme et la démocratie Benno Jubël) ont réagi aux propos de la députée Ndèye Dieynaba Ndiaye. La chargée de communication de cette formation politique, Fatoumata Gassama Fall soutient que la parlementaire est manipulée et n'est nullement motivée par une logique de renouvellement démocratique des instances du parti.

"Depuis que nous avons quitté en 2014, la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar, Ndèye Dieynaba Ndiaye a choisi elle d'y rester. Aujourd'hui, c'est Macky Sall qui l'a instrumentalisée et il lui a même prêté des militants", rappelle la porte-parole des femmes.



Sur la même lancée, elle rappelle que celle qui était assise à ses côtés durant sa conférence de presse, Lala Aïcha Fall ne peut plus se réclamer du FSD/BJ parce qu'elle a démissionné en 2012 pour créer un mouvement de soutien à Macky Sall qui l'a nommée au Haut conseil des collectivités territoriales.



"En la voyant aux côtés de Ndèye Dieynaba Ndiaye, on sait que c'est Macky Sall qui est derrière tout cela. C'est le livre sorti par Cheikh Bamba Dièye qui lui fait très mal, mais il n'a pas tapé à la bonne porte. Ndèye Dieynaba Ndiaye ne peut convaincre aucune militante. Si le parti l'a investie comme député, c'est pour la remercier d'être militante de la première heure. C'est cela son seul mérite, si elle quitte le parti, personne ne va la suivre", affirme Fatoumata Gassama Fall.



source: la tribune

