Front patriotique pour la défense de la république: Mamadou Diop Decroix menacé à cause de sa mauvaise gestion

Accusé de museler le Front patriotique pour la défense de la république, Mamadou Diop Decroix qui est dans le viseur de certains de ses camarades, risque d’être déposé, ce lundi, au cours de la réunion de crise qui se tiendra à Dakar.



Le Front patriotique pour la défense de la république (Fpdr) tient, ce lundi, une réunion cruciale où l’avenir de Mamadou Diop Decroix sera probablement en jeu. En effet, à la suite de la grande manifestation de l’opposition du Boulevard du Général de Gaulle, les partis et mouvements affiliés sont très en colère contre leur coordonnateur Mamadou Diop Decroix qui, selon eux, n’a à aucun moment mis le « front » en relief alors que l’essentiel du travail de résistance à Macky Sall, a été fait par le « Fpdr ».



Selon nos sources, Decroix qui a déjà affronté la fronde des Ousmane Faye, Amadou Mamadou Guissé et Pape Matar Diallo du mouvement des « indignés » et occasionné plusieurs autres départs, risque encore une fois de plus, de faire face à la naissance d’un courant recherchant sa destitution pure et simple.



Les contestations lui reprochent d’avoir muselé le « front » au moment où les choses sérieuses se dessinent. « Que ce soit pour la cherté de la vie, les magouilles sur Arcelor Mittal, le pétrole et le gaz.., aucun des thèmes défendus depuis toujours par le Fpdr n’a été entendu lors du rassemblement. Il n’y avait que pour Khalifa Sall même si, sur le principe on est solidaire, et personne parmi nous en dehors d’un discours inaudible de Decroix, n’a été entendu », déclare-t-on dans le cercle des contestataires.



« Il y a aussi ces premières loges données à certains qui viennent juste pour se faire remarquer par la mouvance présidentielle, qui cherchent chez nous une nouvelle virginité politique pour se bonifier et repartir. On entend les audiences et les négociations nocturnes », ajoutent-ils.



Interrogé, le président du mouvement « arc en ciel » Mamadou Dieng, a dit pour sa part, qu’il était bien présent au meeting, mais « dans la masse », pour marquer sa défiance par rapport à ce qui semble être un naufrage collectif du Fdpr. « D’ailleurs, pour moi, je pense que le front patriotique créé par Me Wade et qui fait un excellent travail avec la naissance de la coalition "Gor ca wax ja" et la coalition Mankoo Wattu Senegaal, a actuellement atteint ses limites objectives », a-t-il ajouté.



La Tribune

