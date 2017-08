Front unitaire de l’opposition en gestation : Quelle sera l’attitude d’Idrissa Seck ?

Alors que l’ancien président, Abdoulaye Wade est en train, une nouvelle fois, de tenter de fédérer les forces de l’opposition autour d’un vaste front unitaire, se pose la question de l’attitude du patron de Rewmi, Idrissa Seck. |



Selon des sources de Dakarposte, celui-ci n’est pas partant pour l’initiative de Wade.

Nos informateurs laissent entendre qu’il serait d’ailleurs à l’origine de la rupture du front unitaire proposé par Wade avant les législatives, car il aurait intoxiqué les plénipotentiaires de Mankoo en leur faisant croire que le Pds ne pouvait être la tête de liste nationale de ce front, pour la raison simple que ce parti n’attire plus.



Selon nos sources, c’est cette idée d’un Pds moribond qui aurait été à la base du cavalier seul tenté par Mankoo Taxawu Senegaal qui, au finish, a perdu son pari. Idrissa Seck est d’ailleurs connu comme un dirigeant qui torpille toutes les initiatives qui ne viennent pas de lui et il y a fort à parier que cette fois encore, il n’acceptera pas de s’aligner derrière le Pds. Nous y verrons plus clair dans les jours à venir.



Dakarposte