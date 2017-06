Frustrations dans BBK : Abdoul Mbow monte au créneau pour calmer les ardeurs

Abdoul Mbow appelle ses camarades de parti à la raison. En effet, certains d’entre eux, qui commencent à montrer leurs frustrations suite à l’absence de leur nom de la liste des candidats investis pour les législatives de 2017, font penser au vice-président à l’Assemblée nationale qu’il pourrait y avoir des conséquences néfastes pour la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) et l’Alliance pour la république (Apr).



«Ce qu’il faut noter et qui est le plus important, c’est que la coalition BBY a réussi son unité en évitant l’apparition des listes parallèles. Maintenant, après la publication, je trouve normal que des personnes qui ont des ambitions pour servir leur pays … puissent être déçues de ne pas se retrouver sur des listes », clame-t-il dans les ondes de la RFM.



Mais, explique-t-il, "cela ne doit pas pouvoir entraîner des votes-sanction. C’est normal que des personnes ne se sentent pas contentes, ce sont des êtres humains". Mais rappelle-t-il, une grande coalition est toujours difficile à gérer «avec des arbitrages difficiles, des contingences à gérer».