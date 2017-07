Fuite au baccalauréat 2017 à qui la faute?

Depuis les années 2000 le système éducatif Sénégalais est malade. On a l'impression que les autorités ne pensent même plus à l'avenir de la jeunesse.

On doit tous se poser deux questions:



Où est ce que ces élèves se sont procurés les épreuves? Et qui doit subir les conséquences?

Déjà l'office du Bac est seul habilité à rédiger les sujets. Cependant les personnes qui y travaillent sont les seuls( dans les normes) y ayant accès. Donc soit les épreuves ont été vendues soit quelqu' un les a offert à un membre de sa famille.



La réponse la plus probable serait dans ce cas la vente de ces dernières sachant qu'au Sénégal, la corruption demeure une chose récurrente.

A mon avis les élèves ne devraient pas subir les conséquences car comme ils l'ont si bien dit "S'il y'avait pas eu de vente, y aurait pas eu d'achat".



De ce fait les autorités sénégalaises doivent trouver ceux qui sont à l'origine de ces fuites et les sanctionner. La démission de Mr Diaham est une obligation à mon avis et comme on le dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.

Notre pays n'a que sa jeunesse et si nous ne nous occupons pas de son avenir le futur du Sénégal sera incertain.



Abdou Lahat Mbacke Université de haute Alsace de Mulhouse