Fuite d'essence du pipeline de la SAR-Le gouverneur de Dakar rassure: "La situation est sous contrôle"

Les habitants de Thiaroye-sur-mer qui ne dormaient presque plus suite à une fuite d'essence d'un pipeline de la SAR, ont reçu ce jeudi la visite du gouverneur de Dakar; Mohamed Fall venu s’enquérir de la situation.



Sur place, il a tenu à rassurer les populations riveraines, en annonçant que la maison où se trouve le pipeline, sera évacuée afin de permettre à la SAR de colmater la fuite du pipeline. Le gouverneur de Dakar a par ailleurs, demandé à la population de tout faire pour ne pas utiliser du feu à côté du tuyau, parce que pouvant déclencher un incendie.



"La situation est sous contrôle et la SAR va colmater le pipeline. Ce que nous demandons aux familles qui jouxtent ce tuyau, c'est de ne pas allumer le feu à proximité du pipeline, car cela peut entraîner un danger", a-t-il déclaré.



Les populations de cette partie de Thiaroye crient leur inquiétude depuis des jours sur l’insécurité et le danger permanent que le pipeline provoque.