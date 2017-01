Fuite de Jammeh en Guinée : le correspondant de la BBC dément, le journaliste Adama Gaye persiste et signe

'' Exclusif, Breaking News...

Une source vient de m'informer que Yaya Jammeh a quitté la Gambie et se trouve à Conakry où il a été aperçu dans un cortège d’Alpha Condé, le Président Guinéen. Exclusif Adama Gaye !'', a publié hier, le journaliste Adama Gaye sur sa page facebook et son compte Twitter.



L'information aussitôt reprise par certains médias dont leral.net, a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. Entre partages et commentaires, les internautes se sont donnés à cœur joie. Mais certains n'ont pas cru à la véracité de la nouvelle, invitant le journaliste à vérifier sa source pour ne pas perdre sa "crédibilité".



Contre toute attente et comme réponse à ces derniers, Adama Gaye a fait un post cette fois-ci avec une photo montrant Yaya Jammeh. " Fuite de Yaya Jammeh? Demain 5h30 du matin, je suis invité par la BBC sur la question gambienne. La BBC me dit que l'info est confirmée par Umaru Fofana son correspondant en Gambie! Continuons de vérifier cependant. « Ici interview en l'an 2000 Adama Gaye avec Yaya Jammeh a son domicile de Kanilai...", a-t-il écrit.



Certainement informé de la nouvelle, Umaru Fofana a posté un tweet pour se démarquer de l'information qu'on lui attribue. "J'ai été faussement lié à un tweet comme ayant confirmé une histoire au sujet du président # Gambie. C'est INCORRECT! Je n'ai pas confirmé de telles informations!", a-t-il réagi.



Malgré tout, Adama Gaye persiste et signe. "Chères amies et chers amis, même à mes ennemis (pour parler comme Trump), je viens de reparler à 22h22 il y a deux minutes à ma source Guinéenne Top, qui me confirme que Yaya Jammeh est en Guinée dans les voitures de l'Etat. Que son épouse est Sousou, guinéenne, et qu'elle joue le même rôle pour son mari que celui de la femme ivoirienne de Compaoré. Voilà. Trêve de spéculations et de souhaits de me voir fauter. Je fais mon devoir: donner une information. Ennemis, croyez en Dieu, Il me Guide", a-t-il encore publié sur compte Facebook.

