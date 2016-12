Fuite du ministre des affaires étrangères de Jammeh : Neneh Macdouall Gaye est passée par le Sénégal

On en sait un peu plus sur l'escapade de la ministre des affaires étrangères gambienne qui a pris ses distances avec Yaya Jammeh et décidé de quitter le pays. Selon les informations de Libération, Macdouall Gaye, la dissidente a transité par Dakar avant de rallier les Etats-Unis.



Et le moins que l'on puisse dire est que la dame a été bien maligne dans l'élaboration de son plan pour "s'évader" du pays. Si sa sortie de la Gambie n'avait suscité aucune interrogation dans le clan de Jammeh, c'est que la désormais ex-chef de la diplomatie gambienne devait représenter son pays à une conférence internationale en Arabie Saoudite.



Et elle a profité de l'occasion qui lui a été offerte pour prendre les malles et aussi ses distances avec l'homme fort de Banjul qui conteste sa défaite électorale à l'élection présidentielle, se mettent du coup en conflit avec la communauté internationale particulièrement la CEDEAO.



Source: libération

