Fuite présumée au Concours général: Élèves et parents du Lycée Saïdou Nourou Tall s’expliquent

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Mai 2017

Le lycée Thierno Saïdou Nourou Tall, pointé du doigt dans cette affaire de la "fuite" présumée à l'épreuve de Mathématiques du Concours général sénégalais 2017, fait face à la presse ce mardi matin, dans l'enceinte de l'établissement scolaire, annonce un communiqué.



Il s'agira pour le lycée d'apporter "des éclairages et de donner sa part de vérité", en attendant la suite de l'évolution du dossier.



La conférence de presse sera animée conjointement par l'Association des parents d'élèves et l'Administration du lycée, en présence des parents des quatre élèves concernés, selon le communiqué.

