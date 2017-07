Fuites au Bac 2017: Dernière minute, le présumé cerveau du système de fraudes au Bac, arrêté

L’enquête sur les fuites aux épreuves du Baccalauréat a fait tomber de nouvelles têtes. Avant-hier, les éléments de la Section de recherches de Colobane ont mis la main sur une femme et deux professeurs, tous du réseau de Kaolack. Ce groupe vendait, à partir de Kaolack, des épreuves de Français et d’Histoire-Géographie par le canal d’un certain Ben. Ce dernier avait en charge de ventiler les documents incriminés à travers le territoire national.



C’est donc à partir de lui, que les enquêteurs ont fini par localiser les membres de la «mafia » à Dakar et Thiès. Les informations précieuses qu’il a livrées aux enquêteurs, ont conduit à l’arrestation de plusieurs professeurs et des élèves à Thiès et Dakar. Tout ce beau monde est en détention à la section de recherches.



(Source: L'Observateur)