Fuites au Bac 2017: Mary Teuw Niane "mesure la gravité des faits" et annonce une plainte contre X

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juillet 2017

Depuis l’éclatement du scandale dit des fuites au Bac 2017, Mary Teuw Niane ne s’est pas toujours pas exprimé en public. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche dont la tête est aussi réclamée par les syndicats d’enseignants et les parents d’élèves, a préféré s’emmurer dans le silence laissant Babou Diaham, seul face la vindicte populaire.



D’après la Rfm qui dit avoir réussi à le faire parler (hors micro), il dit mesurer la gravité des faits. Aussi, a-t-il annoncé que son département a déposé une plainte contre X hier, et se constitue partie civile.



Selon L’Observateur, plus d’une dizaine d’élèves ont été entendus hier, et placés en garde-à-vue à la Division des investigations criminelles ( Dic).



Pendant ce temps, les gendarmes de la Section de recherches, de leur côté ont, entendu Babou Diaham et ses collaborateurs et saisi leurs ordinateurs. Des machines qu’ils veulent « faire parler », pour identifier les auteurs des fuites et le degré de responsabilité de l’Office du Bac.

