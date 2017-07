Fuites au Bac 2017 : Me El Hadj Diouf veut les têtes de Serigne Mbaye Thiam et Babou Diaham

En marge de la session extraordinaire de l’Assemblée nationale tenue ce mercredi, Me El Hadji Diouf qui se prononçait sur les fuites des épreuves de Bac, a déversé sa colère sur Serigne Mbaye Thiam et Babou Diaham, respectivement ministre de l’Education nationale et Directeur de l’Office du bac.



Selon le député, ces deux hommes doivent être balayés du secteur éducatif, car, déclare-t-il, ce système ne regorge que de «magouilleurs», a rapporté "Dakarflash".



Par ailleurs, la robe noire rappelle avoir demandé la démission de Serigne Mbaye Thiam depuis que ce dernier avait refusé d’exécuter l’arrêt de la Cour Suprême sur le contentieux qui l’opposait aux élèves- maîtres de la faculté des Sciences et Technologies de l’Education et de la Formation (Fastef).



Pour lui, avec autant de fraudes et de fuites depuis l’arrivée Serigne Mbaye Thiam, il doit, tout bonnement, être démis de ses fonctions de ministre.



