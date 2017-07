Fuites au Bac: Ndella Madior Diouf demande la démission du PM, Mahammed Boun Abdallah Dionne…

​Mme Touré Ndella Madior Diouf revient à la charge. En conférence de presse, ce matin, la Directrice de campagne de la coalition Convergence Citoyenne / Neneen se désole des fuites tous azimuts notées dans l’organisation du BAC 2017. Selon la fille du professeur Madior Diouf : "C’est un naufrage, une véritable catastrophe !"



"Ce qui se passe, était prévisible. Les Nouvelles Techniques de l’Information et de la Communication (NTIC) ont tout bouleversé. Ceux qui nous dirigent, ne sont pas connectés. C’est aberrant qu’en 2017, on ait un directeur de l’Offcie du Bac qui n’est pas au diapason avec l’évolution du temps. Aujourd’hui, l’on continue d’enseigner à l’ancienne et, il faut qu’ils acceptent de se remettre à niveau.



Nous sommes à l’heure de la tablette», s’est –elle expliquée avant de rajouter : «C’est malheureux que les organisateurs du Bac ne maîtrisent les nouveaux outils. Ils ne savent pas, pour la plupart d’entre eux, manipuler la tablette.



C’est tout un système qui est en forclusion pour ainsi dire. On ne doit pas continuer à être gouverner par des dirigeants «has been». C’est pourquoi je demande la démission du Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne.



Au lieu de s’occuper de nos enfants avec ces fuites au BFEM et au Bac, il compte aller battre campagne. Et le Président Macky et son PM et le Ministre Marie Teuw Niane veulent s’employer dans une entreprise qui consiste à sacrifier nos jeunes générations », dira Mme Touré.