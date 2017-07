Furie marine à Santhiaba : des maisons détruites, une population déboussolée, des appels à l’aide… Regardez

On ne dort plus tranquillement sur la Langue de Barbarie et notamment, au quartier de Ndar toute. Les vagues administrent au quotidien de lourdes frappes aux murs de concessions qui font face à la mer en colère. Des maisons situéeq non loin de l’école Dodds, ont été détruites. D’autres sont gravement menacées. Invitant Ndarinfo à se rendre compte de l’ampleur des dégâts, les populations ont crié leur ras-le-bol et dénoncé le silence des autorités sur leur sort. Regardez !



Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juillet 2017 à 16:53 | | 0 commentaire(s)|