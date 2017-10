Fusillade de Las Vegas: Malia Obama l’a échappé belle…! Stephen Paddock, le tireur qui a fait 58 morts et plus de 500 blessés le 1er octobre à Las Vegas, avait aussi projeté de s’en prendre aux festivaliers de Lollapalooza, dont faisait partie Malia Obama.

Depuis le 1er octobre, les Etats-Unis sont dans une profonde détresse. Alors que des milliers de personnes assistaient à un concert de Country, Stephen Paddock, un homme posté depuis sa chambre d’hôtel, s’est mis à tirer sur le public. Bilan, 58 morts et plus de 500 blessés.

Las Vegas est profondément attristé par ce drame comme des millions d’Américains. La famille Obama ne cesse elle aussi, de penser à toutes ces innocentes victimes,et surtout à Malia, qui a vraiment eu de la chance. En effet, la fille de Barack et Michelle Obama a su plus tard, qu’’elle aurait pu être également l’une des cibles du tireur.

D’après les éléments de l’enquête, Stephen Paddock avait prévu de se rendre au festival Lollapalooza pour y faire des victimes. Ce festival se déroule au mois d’août et accueille plus de 100.000 visiteurs par jour.

Le site TMZ a révélé que le tireur avait réservé deux chambres d’hôtel avec vue sur Grant Park, où se déroulent les concerts du festival. Malia Obama est connue pour être une fidèle participante du festival Lollapalooza. La fille de l’ancien président des Etats-Unis y était l’an dernier. Cette année, la jeune fille de 19 ans s’y était rendue. Elle a de nouveau été aperçue en train de danser, enthousiaste et heureuse, comme la plupart des jeunes de son âge.

Interrogé sur un hypothétique lien entre le tireur et l’organisation État islamique (EI), qui a revendiqué l’attaque, Donald Trump a répondu: «Je n’en ai aucune idée». Avant d’ajouter, devant les journalistes à bord d’Air Force One et sur Twitter, que Stephen Paddock était «dément», un «malade».

«Nous n’avons encore écarté aucune piste dans cette enquête», a déclaré dans la soirée le shérif adjoint de Las Vegas, Kevin McMahill. Le bilan de 59 morts donné précédemment par la police incluait le tueur, a-t-il précisé en conférence de presse.

