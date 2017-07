Fusillade meurtrière à l'ambassade d'Israël en Jordanie

Un Jordanien a été tué et deux personnes ont été blessées lors d'une fusillade survenue dimanche; à l'ambassade d'Israël à Amman.



Un Jordanien a été tué lors d'une fusillade survenue dimanche 23 juillet dans l'enceinte de l'ambassade d'Israêl à Amman, a indiqué la Sûreté générale jordanienne. Un Israélien et un Jordanien ont aussi été blessés.



"En fin de journée, la Sûreté générale a été informée d'une fusillade dans un bâtiment d'habitation dans l'enceinte de l'ambassade israélienne", a affirmé la Sûreté générale dans un communiqué.



Les forces de sécurité jordaniennes ont encerclé les lieux et se sont déployées dans les rues voisines, selon un correspondant de l'AFP.



Israël et la Jordanie sont liés par un traité de paix signé en 1994.



Il n'est pas clair dans l'immédiat, si l'incident est lié aux tensions provoquées ces derniers jours par la mise en place par Israël de détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est occupée, un site ultra-sensible géré par la Jordanie, qui a engendré des violences meurtrières entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes et suscité la colère en Jordanie.



Depuis l'installation des portiques de sécurité, les Palestiniens ont boycotté le site, priant en dehors, et les violences entre manifestants et forces israéliennes, ont été quotidiennes.



France24