Fusillade mortelle devant une discothèque au Mexique Rédigé par Khary DIENE le 16 Janvier 2017 à 22:23 | Lu 456 fois Quatre hommes ont été tués par balles et une femme a perdu la vie apparemment après avoir été piétinée lors du mouvement de panique déclenché par la fusillade.





Au moins un homme a ouvert le feu dans une discothèque de la côte caraïbe du Mexique dans la nuit de dimanche à lundi 16 janvier, faisant cinq morts dont quatre étrangers. Les tirs ont eu lieu vers 3 heures du matin (8 h 00 GMT).

La première piste « est une dispute entre particuliers pour un problème survenu à l’intérieur », a déclaré le responsable de la sécurité de cet Etat, Rodolfo del Angel. Les autorités de l’Etat de Quintana Roo ont précisé que quatre personnes avaient été interpellées dans le cadre de l’enquête.

Deux Canadiens, un Italien et un Colombien figurent parmi les victimes dans la discothèque Blue Parrot, à Playa del Carmen – non loin de Cancun –, où se tenait le festival de musique électronique BPM, qui attire chaque année des visiteurs du monde entier, selon les autorités mexicaines.

Trois membres de la sécurité tués

Quatre hommes ont été tués par balles et une femme a perdu la vie apparemment après avoir été piétinée « lors du mouvement de panique déclenché par la fusillade », a précisé le procureur de l’Etat de Quintana Roo, Miguel Angel Pech, lors d’une conférence de presse. Quinze personnes ont également été blessées par les tirs. « Trois membres de la sécurité du BPM figurent parmi les morts », selon BPM, information confirmée par le procureur.



Selon la maire de Solidaridad, localité où se trouve cette célèbre plage, au moins un tireur a ouvert le feu. Le festival BPM a, lui, diffusé un communiqué sur sa page Facebook précisant que l’attaque avait été perpétrée par un seul tireur. « La violence a commencé dans la 12e rue, devant la boîte de nuit », précise le communiqué. Les premières images montrent des touristes affolés courant aux abords de la boîte de nuit.

« J’ai regardé derrière moi et vu un homme tomber »

« Nous avons entendu un bruit et pensé que c’était des feux d’artifice de la boîte de nuit, avant de réaliser que quelqu’un était entré par la porte de secours et avait commencé à tirer », a raconté à l’AFP Rashed Qassem, un Libanais de 36 ans venu des Etats-Unis pour assister au festival avec des amis.

« J’ai regardé derrière moi et vu un homme tomber après avoir été touché à la tête. Juste après, mon ami à côté de moi a reçu une balle dans le dos », a-t-il ajouté.



« Ça a été la panique. On s’est jeté au sol pendant que le tireur continuait de faire feu, après avoir tué un membre du service d’ordre à l’entrée. Il a tiré plus de 10 fois avant de partir par la porte de secours. On est restés allongés jusqu’à l’arrivée de la police. »

« Les membres du service d’ordre n’ont pas compris tout de suite qu’il s’agissait de tirs et ont dit que c’étaient des feux d’artifice, que tout était normal », a tweeté Valerie Lee, du magazine anglais en ligne Mixmag. « Mais les gens continuaient de courir et de dire qu’ils avaient vu une arme. »

Playa del Carmen, que borde la mer des Caraïbes, est située à 68 kilomètres de Cancun. Très populaire auprès des touristes américains et européens, la région a été très largement épargnée par les guerres entre groupes criminels liés au narco-trafic.



source: lemonde



