G20 : Emmanuel Macron annonce un sommet sur le climat, le 12 décembre

Le chef de l’Etat français a tenu une conférence de presse à l’issue du G20, qui s’est tenu à Hambourg (Allemagne) ces deux derniers jours. Emmanuel Macron estime que le communique final est plutôt positif, notamment avec la confirmation du respect des accords de Paris.



Le sommet du G20 a permis de préserver les “équilibres indispensables” sur le climat et le commerce, a dit le chef de l’État français. “Je considère que le texte final a permis (…) d’éviter toute marche en arrière”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.



Encore à l’initiative pour le climat



Raisonnablement satisfait de son G20, Emmanuel Macron s’est félicité de la confirmation par tous les pays réunis, de l’accord de Paris sur le climat. Et le chef de l’Etat français compte bien être à nouveau à l’initiative : le président a ainsi, annoncé la tenue d’une nouvelle conférence internationale sur le sujet, en France : “Le 12 décembre prochain, deux ans après l’entrée en vigueur de l’accord de Paris, je réunirai un nouveau sommet afin de prendre de nouvelles actions pour le climat, notamment sur le plan financier”, a déclaré le chef de l’Etat.



Un communiqué “équilibré” sur le commerce



Emmanuel Macron a par ailleurs, estimé que le communiqué final permettait, en matière de climat et de commerce, de “maintenir des équilibres indispensables” et d’éviter, “toute marche en arrière”.



Les principaux points du communiqué final du G20 :



L’accord de Paris sur le climat est “irréversible”, est-il écrit dans le texte final du communiqué. Seuls les Etats-Unis ont confirmé leur volonté de le quitter. Les autres pays en prennent acte.

Poursuite de la lutte contre le protectionnisme incluant toutes les pratiques commerciales injustes. Reconnaissance du rôle des instruments légitimes de défense du commerce.

Reconnaissance du rôle crucial du système réglementé de commerce international.



