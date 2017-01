GAMBIE-Banjul a repris le rythme normal de ses activités, les populations continuent de rentrer La ville de Banjul a repris le rythme normal de ses activités et continue d'accueillir un flot continu de populations rentrant chez elles après le départ en exil de Yaya Jammeh. L'entêtement de ce dernier à rester au pouvoir malgré sa défaite électorale, avait laissé craindre une détérioration de la situation sécuritaire.

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Janvier 2017 à 09:17 | | 0 commentaire(s)|

Des chars de combat de la mission de la mission de la CEDEAO dont certains sont positionnés devant le palais présidentiel, la State House, continuent de patrouiller dans les rues de la capitale gambienne, installant un climat de sécurité bien apprécié par les populations. La capitale de la Gambie, reprend vie progressivement , les populations commencent à rentrer , les commerces ont rouvert et tout le monde est content de retrouver les siens. Yaya Jammeh a quitté la Gambie samedi dernier en compagnie du Président Guinéen Alpha Condé pour un exil en Guinée Equatoriale, suite à une négociation que ce dernier a menée en compagnie de son homologue mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz. Le Président Adama Barrow, qui séjourne toujours à Dakar où il a prêté serment, attend encore le feu vert de la CEDEAO pour rentrer dans son pays et occuper son fauteuil de Président élu de la Gambie.

source: direct info

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook