GAMBIE: Départ de Jammeh, les dessous de la capitulation

Quelques minutes avant la date fatidique du 19 janvier qui sonnait la fin du mandat de Jammeh, le Président Mauritanien Ould Abdel Aziz débarque à Dakar en provenance de la Gambie où il a passé l'après-midi à travailler au corps, en vain, le Président gambien qui s'accrochait au pouvoir. Le Sénégal qui a fait prêter serment à Barrow en territoire gambien à Dakar, a activé tous les leviers au Conseil de Sécurité des Nations-Unies, pour obtenir quelques minutes après la prestation de serment de Barrow, une résolution qui donne onction à une transition pacifique en Gambie. A cela s'ajoute la diligence mise à regrouper la force ouest-africaine et son transfert aux frontières gambiennes. Alors que les troupes ouest-africaines commençaient à se déployer en Gambie, Jammeh prenant la pleine mesure de la situation, appela à la rescousse ses deux amis, les Présidents mauritanien et guinéen. Conscient que les forces convergeaient vers Banjul pour l'y déloger, Jammeh a mis de l'eau dans son vin pour accepter de capituler sans exigence. C'est pourquoi, l'avancée des troupes de la CEDEAO a été brusquement stoppée dans l'après-midi du 19 janvier, alors qu'elles avaient reçu le feu vert pour faire le boulot. Il fallait laisser la place à ses amis pour lui aménager une porte de sortie. Seulement, déplorent des diplomates, "il y a eu des manoeuvres souterraines d'Aziz et de Condé qui ont voulu faire croire que c'est grâce à leur entregent et talent de négociateurs que Jammeh est parti alors qu'en réalité, c'est à cause de la pression internationale et celle surtout, des forces armées engagées. Il lui avait été signifié que dès que les deux chefs d'Etat auraient décollé sans lui, il serait frappé militairement.

