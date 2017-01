GAMBIE- Papa Makhtar Diallo 'Un peuple opprimé doit se rebeller sinon s'adapter'!

On peut, si on veut, saluer l'investiture du nouveau président élu, même si la cérémonie s'est déroulée en dehors de la Gambie, pour lui et pour sa population.

Mais il est impératif de condamner fermement, en amont, toutes les dictatures en Afrique.

De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud.

Malheureusement, la dictature est tellement présente qu'elle tend à devenir la norme.

Des dictateurs sont restés au pouvoirs pendant plus de vingt ans et Yaya JAMMEH fait partis de ce lot.

ENSUITE... la Cedeao, elle avait annoncée que les chefs d'États seraient presents le jours de l'investiture en Gambie de Adama BARROW.



Premièrement, l'investiture n'a pas eu lieu en Gambie, plutôt dans une ambassade avec la presence

d'aucun chef d'État.

Même le president Macky SALL s'est absenté alors qu'il etait au premier plan depuis le debut de la crise.

De plus, hier soir, la CEDEAO avait annoncé une intervention militaire à 00hr pétante pour déloger le président déchu et instaurer le président élu.

Aller pour tuer des gambiens fussent-ils des soldats?

En d'autres termes des militaires étrangèrs pénètrent en Gambie pour tuer des gambiens?



Ce qui demeure troublante dans cette affaire aussi c'est l'attitude de la CEDEAO et des chefs d'États africains.



On peut même s'interroger sur l'autorité de la CEDEAO, où la pertinence et l'utilité de cette institution.

La CEDEAO a encore prouvé son incompétence, aujourd'hui plus que jamais elle a montré ces limites et sa manque de crédibilité.

Au-delà de la question gambienne, il faut envisagé tres serieusement la mise en place d'une organisation forte et crédible.



IL RESTE LE PEUPLE GAMBIEN...



A une loi injuste nul n'est tenu d'obéir.

De fait le peuple gambien, s'il veut en finir avec son Yaya JAMMEH, il n'a qu'a porté le combat.

A la place des sempiternelles déclarations,

(le plus souvent faite à Dakar, par des opposants pusillanimes), organiser des manifestations de rue et exiger le depart de Yaya.

Un peuple qui n'accepte pas, qui lutte ne reste pas sur les réseaux sociaux avec des hashtags

#Gambie has decided.



La détermination c'est à partir des actions.

La liberté a un coût!

Qu'il n'attend pas de la CEDEAO, ou d'une quelconque organisation à instaurer la démocratie.

Au mieux, une intervention militaire peut aboutir à la fin d'un regime mais pas d'un système.

Yaya eu le pouvoir par les armes et va le perdre sans doute de la même façon.

Qui sera le perdant dans cette affaire?



Au bout du compte, un peuple qui ne se lève pas pour exiger la fin d'une dictature est ce qu'il mérite notre compassion?

Les dictateurs n'ont pas peurs des armes mais des foules.

Seul le peuple gambien peut resoudre la crise gambienne.

Le peuple est souverain.

Alors Gambia's people Wake up!