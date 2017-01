GAMBIE - Yahya Jammeh, un danger permanent L’ancien secrétaire général du Mfdc, Jean-Marie François Biagui avise la Cedeao et particulièrement le Sénégal, que l’ancien président Yahya Jammeh pourrait être plus dangereux en restant en Guinée Equatoriale que dans son Kanilai.

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Janvier 2017 à 11:46 | | 0 commentaire(s)|

Jean- Marie François Biagui espère que les autorités ne seront pas naïves au point de penser que l’ancien homme fort de Kanilai n’a plus de capacités de nuisance. M. Biagui pense que le président de la Commission de la Cedeao reviendra prochainement pour annoncer que ses soldats, qui n’auraient rencontré que cette résistance-là dans leur progression vers Banjul, n’y ont guère engrangé de butin de guerre à leur arrivée ; et que les armes tant redoutées de Yahya Jammeh se seraient comme par enchantement, volatilisées.

source: l'AS

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook