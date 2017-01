GAMBIE: les cours reprennent aujourd'hui au lycée sénégalais de Banjul Du fait de l'instabilité qui prévalait en Gambie, le lycée, l'école élémentaire et l'établissement préscolaire sénégalais de Banjul avaient fermé leurs portes. Les élèves de ces établissements scolaires, faute d'école, s'étaient réfugiés au Sénégal. Hier, l'inspectrice d'académie de Kaolack a annoncé que les cours vont reprendre aujourd'hui à Banjul.

Les pensionnaires du lycée de Kannifing et les établissements scolaires sénégalais en Gambie vont pousser un ouf de soulagement. Et pour cause, les cours suspendus depuis un mois dans ces établissements, redémarreront ce jeudi selon l'inspecteur d'Académie de Kaolack, Khadidiatou Diallo. Elle a demandé aux parents d'élèves de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ramener leurs enfants au niveau des établissements, le retour de la stabilité en Gambie, étant favorable à la reprise des cours. Selon Mme Diallo, l'administration du lycée est aussi dans les dispositions pour accueillir les élèves. "Nous allons nous rendre en Gambie pour rencontrer l'ambassadeur, le proviseur, le directeur de l'école élémentaire et la directrice du préscolaire pour voir ensemble le dispositif que nous devons mettre en place pour permettre aux élèves de rattraper leurs cours", renseigne-t-elle. Elle prône également une concertation participative avec tous les acteurs, en particulier les parents d'élèves et le personnel enseignant, afin de décliner une feuille de route pour permettre de rattraper le temps perdu. De nombreux élèves du lycée et des établissements scolaires sénégalais de Banjul s'étaient réfugiés au Sénégal à cause de la crise post-électorale au lendemain de la dernière élection présidentielle dans le pays.

source; l'AS

