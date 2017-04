GEN XPERT, le meilleur détecteur de la tuberculose: Le Sénégal ne dispose que de 13 appareils Le Sénégal cherche à renforcer l’impact de la lutte contre la tuberculose. Un nouveau programme est donc instauré dans ce sens et intitulé « Dialogue pays ». Dans ce cadre, un atelier de renforcement de capacités des journalistes en santé a été organisé par Plan International Sénégal en partenariat avec le Programme national de lutte contre la tuberculose (PNT) et CCM Sénégal.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Avril 2017 à 09:19 | | 0 commentaire(s)|

Entre autres points nouveaux, il est ressorti l’efficacité du Gen Xpert, appareil qui détecte la maladie en deux heures. Seulement, toutes les structures n’en disposent pas. Les crachats ne sont pas tout le temps efficaces pour détecter la tuberculose. Il en existe des cas qui se détectent difficilement malgré des doutes d’infections soutenues. Pour ces cas, il existe un appareil très utile appelé Gen Xpert. En effet, cet appareil n’est pas encore disponible au niveau de différentes structures à l’échelle nationale. Le Programme national de lutte contre la tuberculose travaille à en trouver le maximum possible.



Le Sénégal est l’un des rares pays de la sous-région ouest-africaine à bénéficier de cet outil très sophistiqué pour détecter les cas de tuberculose les plus compliqués et de la manière la plus rapide et efficace. Au moins, 13 sont dispersés dans différentes localités. « Cet appareil déjà existant dans plusieurs structures sanitaires du pays, permet de détecter la maladie en deux heures de temps afin de lutter contre la propagation de ce fléau. L’utilisation de cet appareil est plus efficace que les crachats qui permettent à la personne de faire des va-et-vient avant que la maladie ne soit détectée », a renseigné le docteur El Hadji Mamadou Diokhané de Plan International Sénégal.



Il s’exprimait en marge d’un atelier de plaidoyer et de concertations sectorielles avec l’Association des journalistes en santé, population et développement (AJSPD) et le Programme national de lutte contre la tuberculose (PNT) et Plan International Sénégal dans le cadre du « Dialogue Pays » pour l’élaboration de la note conceptuelle TB/SSRP. Plus explicite, le spécialiste a affirmé que cet appareil facilite également le suivi et l’éradication. « Une fois la maladie détectée en 15 jours de traitement, le malade n’est plus contagieux. Ainsi, les risques de contamination sont éliminés dans l’univers du porteur », affirme-t-il.



Son efficacité est sans conteste, selon Néné Gallé Diallo, chargée de la communication au Programme national de lutte contre la tuberculose. C’est d’ailleurs, dit-elle, la raison pour laquelle un fonds est déjà mis en place pour l’achat d’autres Gen Xpert. « Nous voulons équiper chaque structure sanitaire du Sénégal d’un Gen Xpert », a-t-elle assuré. Sur la rupture annoncée des crachoirs des malades au niveau de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA), elle précise qu’il s’agit plutôt de ceux qui ne respectent pas les normes requises parce que n’ayant pas de couvercles : « Nous avons décidé de les rendre et en chercher d’autres ».



(Libération)

