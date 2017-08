GENERATION NDIACK ARAM : DONOYE NDIACK OU SENTINELLE DES JEUNES POUR LA DEFENSE DU WALO ( Amadou Ka Cojer Dagana )

« Walo kham na Ndiack,Ndiack kham na Walo » / « lou jinn Ndiack mane may Ndiack”

• Sidiya incarnait le Jom et le Ngor

• Sidiya incarnait le refus devant les colons

• Sidiya n’avait jamais voulu joué les seconds rôles

• Sidiya incarnait la pudeur

• Sidiya était un bel homme, un beau Monsieur

• Sidiya connaissait les bonnes manières

Sidiya était l’incarnation de tout ce qui est pudeur, comportement guerrier, défense des intérêts du Walo, bref il était le résumé de tout ce que le Walo avait comme dignité et bravoure.

A la lumière de toutes ces considérations et à notre grande surprise nous assistons à la plus grande escroquerie et déformation de l’histoire du Walo et à une volonté manifeste de ternir l’image de ce Héros du Walo et du Sénégal exilé au Gabon pour avoir défier les colons et prôner la mise en place d’un front national de refus.

Comment des soldats battus à plate couture, des fieffés peureux sans stratégies, sans calculs, sans tactiques ni génies peuvent-ils se réveiller de leur torpeur diurne avec la gueule bois parce qu’ils sont tellement surpris de la défaite du 30 Juillet pour se réclamer de SIDIYA et nous parler de BATAILLON. N’est pas SIDIYA QUI VEUT !

QUELLE TRICHERIE ! QUELLE MAUVAISE FOI ET INSULTE AU WALO ET AUX WALO WALO !

Le plus désolant dans cette entreprise faussaire est que le Général qui commande les troupes est tellement mal entrainé tellement diminué par les Rafales du 30 Juillet qu’il n’en revient pas de cette cuisante défaite et tel un mauvais perdant pleurniche à gauche et à droite pour justifier son échec.

Pour la défense et la sauvegarde des intérêts du Walo, nous avons mis sur pied « DONOYE NDIACK » c'est-à-dire les dignes héritiers de NDIACK grand Père de SIDIYA et qui avait conquit le CAYOR, le BAOL etc. GENERATION NDIACK ARAM /DONOYE NDIACK OU SENTINELLE DES JEUNES POUR LA DEFENSE DES INTERETS DU WALO aura pour mission de jouer un rôle de sentinelle pour rétablir la vérité pour montrer que la défaite de ce Soldat n’est pas une grande première contrairement à ce que pense les Sénégalais ,en 2000 premier tour des élections il a été battu à plate couture par son cousin Cherif NIANG, en 1996 les Daganois avait voté pour DAGANA ,il n’a jamais gagné d’élections sérieuses avec un adversaire sérieux et de taille les deux fois qu’il a perdu les élections c’est devant des adversaires de tailles qui lui ont posé des équations qu’il n’est pas en mesure de résoudre.

Comment peut-on parler avec ses parents en utilisant l’expression Bataillon qui est une unité militaire regroupant plusieurs compagnies.

Cette attitude est irresponsable et indigne de quelqu’un à qui Dagana a tout donné.

S’il doit utiliser son bataillon composé de piètres soldats battus à plate couture par quelques réalisations d’intérêts communautaires, il doit le faire au sein du PDS à l’intérieur duquel il n’avait qu’un seul argument à faire prévaloir c’était DAGANA est mon fief maintenant qu’il l’a perdu de la plus vilaine des manières les gens du PDS l’attendent de pieds fermes pour le dégommer accusé qu’il est d’être non charismatique et produit difficile à vendre devant les Sénégalais.

Le walo a choisi son camp en votant massivement pour Benno, pour la mouvance présidentielle il faut respecter le choix des populations c’est pour la restauration des valeurs au walo et pour rétablir la vérité devant la falsification de l’histoire de Sidiya qui ne va jamais s’il était ressuscité utiliser un Bataillon pour combattre le walo.

NDIACK KHAM NA WALO WALO KHAM NA NDIACK!