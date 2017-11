GRAND MAGAL DE TOUBA 2017 : Sonatel renforce son dispositif habituel d’accompagnement et étend la couverture 4G

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2017 à 13:13 | | 0 commentaire(s)|



Touba, 02 novembre 2017 - Le groupe Sonatel a renforcé encore cette année son dispositif habituellement mis en place pour un bon déroulement du grand Magal de Touba notamment pour un meilleur écoulement du trafic téléphonique sur le mobile, la distribution d’eau minérale aux familles d’accueil, aux structures administratives et à tous les points de regroupement des pèlerins, la diffusion de l’événement en direct sur Internet avec la mise à disposition de liaisons spécialisées Internet et le déploiement de l’Espace Presse pour appuyer les journalistes devant couvrir le Magal.





Pour faciliter la coordination aux membres du comité d’organisation, Sonatel leur a fourni également des téléphones mobiles avec l'option GFU (Groupe Fermé d’Utilisateurs) qui leur permet de communiquer gratuitement entre eux.



Un engagement citoyen renouvelé



Sonatel a mis en place un concept nommé « les essentiels du pèlerin » composés d’un ensemble de commodités utiles telles que des nattes, des lave-mains, des seaux et des bassines pour contribuer à la bonne marche du Magal. Ce sont ainsi 28 000 kits maisons qui seront mis à disposition pour un meilleur accueil des hôtes.



Depuis deux ans, l’engagement citoyen du groupe Sonatel passe aussi à travers son projet «ãnd defar sunu gox».





En effet, le programme And Defar Sunu Gox a intégré la commission hygiène et assainissement du Magal, en mettant à disposition, lors d’une cérémonie officielle le 02 novembre à Touba, des centaines d’outils de nettoiement destinés à la grande toilette de la ville sainte avant et après le Magal : des balais, des brouettes, des fourches, etc.

En effet, Sonatel, dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE), a initié le projet «Sonatel, villes propres», un programme spécialement conçu pour soutenir les collectivités locales dans leur lutte contre l’insalubrité et pour l’amélioration du cadre de vie des populations.



Pour la ville de Touba, ce nouveau programme vient renforcer les nombreuses actions menées chaque année par Sonatel pour accompagner l’organisation du pèlerinage.







Des milliers de repas distribués aux pèlerins à Touba et environs



Dans le cadre de ses actions RSE, Sonatel continue à perpétuer son action dénommée “BERNDEL AK ORANGE”. Cette opération est associée à l’assainissement (Operation Set Setal) suivi d’une distribution de repas (déjeuner et diner) les 07 et 08 novembre au marché Ocass et Tally 28.





Distribution d’eau Kirène : 130 000 bouteilles



Pour répondre à la demande massive des pèlerins, Sonatel, accompagné de son partenaire Kirène, a reconduit ses actions de distribution d’eau en augmentant considérablement le quota mis à disposition dans les sites d’accueil des pèlerins et des familles religieuses avec 130 000 bouteilles d’eau Kirène dont : 100 000 bouteilles de 0,5 litre ;

30 000 bouteilles de 1,5 litre.

285 stations 2G, 106 stations 3G+ et 32 nouveaux sites 4G pour un meilleur écoulement des communications et un accès très haut débit sur le mobile dans la ville sainte

Sonatel adapte à chaque édition du grand Magal de Touba la capacité de ses différents réseaux aux besoins des pèlerins à Touba. Pour faire face aux pics de trafic qu’engendre ce grand événement, Sonatel a mis en service cette année 391 stations de la téléphonie mobile ou antennes BTS réparties à Touba et alentours dont 285 sites 2G, 106 relais 3G+.



La grande innovation pour cette édition est le déploiement de 32 nouvelles stations 4G qui permettront aux pèlerins éligibles de vivre une nouvelle expérience du mobile. Ce qui correspond à une hausse de la capacité 4G de 357% par rapport à la dernière édition.





Sur le réseau fixe également, des dispositions d’entretien supplémentaires ont été prises pour assurer une bonne répartition du trafic sur nos équipements et éviter toute saturation aux heures de pointe.



Au-delà des aspects techniques, Sonatel veille également, avec ses équipes commerciales, à la disponibilité de ses produits et services pour ses clients présents à Touba et dans les localités environnantes.



Un village digital déployé et des puces 4G offertes gratuitement



Cette année, une des innovations de Sonatel est l’installation d’un village digital où les clients pourront être pris en charge et découvrir en même temps un univers numérique. Sont reconduits aussi le déploiement de tentes dans la ville sainte ainsi que le prolongement des heures d’ouverture de l’agence Orange locale jusqu’à 22H.



Afin de permettre à ses clients éligibles (disposant de téléphones compatibles) de surfer sur le 1er réseau 4G du Sénégal, Orange leur offre gracieusement des puces 4G. Ils pourront également communiquer en toute quiétude avec leurs proches grâce à des puces 3G+ avec des avantages exceptionnels dont 30 minutes de communication offertes.



Un Espace Presse d’une semaine pour renforcer l’appui aux journalistes



L’Espace Presse Sonatel est un rendez – vous incontournable du Magal depuis près de 15 ans. Sonatel met encore cette année gracieusement à la disposition des journalistes, envoyés spéciaux à Touba, ce traditionnel «Espace Presse Sonatel». Le dispositif est fonctionnel sur le site d’hébergement des journalistes, aménagé par le Comité d’organisation du Magal.





L’Espace Presse Sonatel est équipé comme d’habitude de toute la logistique informatique, téléphone et accès Internet filaire et WIFI, utile à la couverture médiatique de l’évènement : lignes ADSL 10 Mega Max, lignes téléphonique, ordinateurs, imprimantes.

Comme chaque année, Sonatel est dans une démarche d’amélioration et d’innovation. Ainsi, après sa participation financière à la restauration des journalistes en 2016, une des innovations majeures de cette année est le déploiement de l’Espace Presse Sonatel une semaine avant le Magal (au lieu des 3 jours habituels). Cette action, qui répond à un besoin exprimé par les journalistes, permettra aux correspondants locaux ainsi qu’aux journalistes envoyés spéciaux de bénéficier très tôt de la logistique nécessaire à leur activité professionnelle.



Liaisons Internet spécialisées pour la diffusion de l’évènement en direct

Sonatel a mis également



Orange Money, le kalpé du pèlerin : une centaine de kiosques déployés pour renforcer la proximité



Sonatel a renouvelé cette année un dispositif spécifique pour faciliter les échanges financiers durant le Magal. Grâce à Orange Money, tout pèlerin a la possibilité de mettre son argent en sécurité durant son voyage vers Touba et son séjour dans la Ville Sainte.



Sachant que les déplacements durant la période ne sont pas aisés, Sonatel a mis en place plusieurs dispositifs dans toute la ville pour renforcer la proximité avec les utilisateurs et leur faciliter leurs opérations de dépôt, de retrait ou de transfert d’argent.



Cela passe par le déploiement d’une centaine de kiosques, générant ainsi des emplois pérennes, et par le recrutement plus de 200 jeunes habitants de Touba qui vont parcourir la ville.

Dans cette même optique, Sonatel offre la possibilité aux pèlerins de faire leurs dépôts et leurs retraits dans leur Kalpé sans se déplacer, en appelant au 33 824 39 39.



A travers tous ces dispositifs, le groupe Sonatel réaffirme sa volonté de participer à la réussite du grand Magal de Touba, un accompagnement pérenne avec des innovations chaque année. Pour faciliter la coordination aux membres du comité d’organisation, Sonatel leur a fourni également des téléphones mobiles avec l'option GFU (Groupe Fermé d’Utilisateurs) qui leur permet de communiquer gratuitement entre eux.Sonatel a mis en place un concept nommé « les essentiels du pèlerin » composés d’un ensemble de commodités utiles telles que des nattes, des lave-mains, des seaux et des bassines pour contribuer à la bonne marche du Magal. Ce sont ainsi 28 000 kits maisons qui seront mis à disposition pour un meilleur accueil des hôtes.Depuis deux ans, l’engagement citoyen du groupe Sonatel passe aussi à travers son projet «ãnd defar sunu gox».En effet, le programme And Defar Sunu Gox a intégré la commission hygiène et assainissement du Magal, en mettant à disposition, lors d’une cérémonie officielle le 02 novembre à Touba, des centaines d’outils de nettoiement destinés à la grande toilette de la ville sainte avant et après le Magal : des balais, des brouettes, des fourches, etc.En effet, Sonatel, dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE), a initié le projet «Sonatel, villes propres», un programme spécialement conçu pour soutenir les collectivités locales dans leur lutte contre l’insalubrité et pour l’amélioration du cadre de vie des populations.Pour la ville de Touba, ce nouveau programme vient renforcer les nombreuses actions menées chaque année par Sonatel pour accompagner l’organisation du pèlerinage.Dans le cadre de ses actions RSE, Sonatel continue à perpétuer son action dénommée “BERNDEL AK ORANGE”. Cette opération est associée à l’assainissement (Operation Set Setal) suivi d’une distribution de repas (déjeuner et diner) les 07 et 08 novembre au marché Ocass et Tally 28.Distribution d’eau Kirène : 130 000 bouteillesPour répondre à la demande massive des pèlerins, Sonatel, accompagné de son partenaire Kirène, a reconduit ses actions de distribution d’eau en augmentant considérablement le quota mis à disposition dans les sites d’accueil des pèlerins et des familles religieuses avec 130 000 bouteilles d’eau Kirène dont :285 stations 2G, 106 stations 3G+ et 32 nouveaux sites 4G pour un meilleur écoulement des communications et un accès très haut débit sur le mobile dans la ville sainteSonatel adapte à chaque édition du grand Magal de Touba la capacité de ses différents réseaux aux besoins des pèlerins à Touba. Pour faire face aux pics de trafic qu’engendre ce grand événement, Sonatel a mis en service cette année 391 stations de la téléphonie mobile ou antennes BTS réparties à Touba et alentours dont 285 sites 2G, 106 relais 3G+.La grande innovation pour cette édition est le déploiement de 32 nouvelles stations 4G qui permettront aux pèlerins éligibles de vivre une nouvelle expérience du mobile. Ce qui correspond à une hausse de la capacité 4G de 357% par rapport à la dernière édition.Sur le réseau fixe également, des dispositions d’entretien supplémentaires ont été prises pour assurer une bonne répartition du trafic sur nos équipements et éviter toute saturation aux heures de pointe.Au-delà des aspects techniques, Sonatel veille également, avec ses équipes commerciales, à la disponibilité de ses produits et services pour ses clients présents à Touba et dans les localités environnantes.Cette année, une des innovations de Sonatel est l’installation d’un village digital où les clients pourront être pris en charge et découvrir en même temps un univers numérique. Sont reconduits aussi le déploiement de tentes dans la ville sainte ainsi que le prolongement des heures d’ouverture de l’agence Orange locale jusqu’à 22H.Afin de permettre à ses clients éligibles (disposant de téléphones compatibles) de surfer sur le 1réseau 4G du Sénégal, Orange leur offre gracieusement des puces 4G. Ils pourront également communiquer en toute quiétude avec leurs proches grâce à des puces 3G+ avec des avantages exceptionnels dont 30 minutes de communication offertes.L’Espace Presse Sonatel est un rendez – vous incontournable du Magal depuis près de 15 ans. Sonatel met encore cette année gracieusement à la disposition des journalistes, envoyés spéciaux à Touba, ce traditionnel «Espace Presse Sonatel». Le dispositif est fonctionnel sur le site d’hébergement des journalistes, aménagé par le Comité d’organisation du Magal.L’Espace Presse Sonatel est équipé comme d’habitude de toute la logistique informatique, téléphone et accès Internet filaire et WIFI, utile à la couverture médiatique de l’évènement : lignes ADSL 10 Mega Max, lignes téléphonique, ordinateurs, imprimantes.Comme chaque année, Sonatel est dans une démarche d’amélioration et d’innovation. Ainsi, après sa participation financière à la restauration des journalistes en 2016, une des innovations majeures de cette année est le déploiement de l’Espace Presse Sonatel une semaine avant le Magal (au lieu des 3 jours habituels). Cette action, qui répond à un besoin exprimé par les journalistes, permettra aux correspondants locaux ainsi qu’aux journalistes envoyés spéciaux de bénéficier très tôt de la logistique nécessaire à leur activité professionnelle.Liaisons Internet spécialisées pour la diffusion de l’évènement en directSonatel a mis également à la disposition du Comité d’Organisation des liaisons spécialisées Internet (LS) ainsi que des accès ADSL pour la retransmission en direct du Magal et des évènements associés sur Internet. Orange Money, le kalpé du pèlerin : une centaine de kiosques déployés pour renforcer la proximitéSonatel a renouvelé cette année un dispositif spécifique pour faciliter les échanges financiers durant le Magal. Grâce à Orange Money, tout pèlerin a la possibilité de mettre son argent en sécurité durant son voyage vers Touba et son séjour dans la Ville Sainte.Sachant que les déplacements durant la période ne sont pas aisés, Sonatel a mis en place plusieurs dispositifs dans toute la ville pour renforcer la proximité avec les utilisateurs et leur faciliter leurs opérations de dépôt, de retrait ou de transfert d’argent.Cela passe par le déploiement d’une centaine de kiosques, générant ainsi des emplois pérennes, et par le recrutement plus de 200 jeunes habitants de Touba qui vont parcourir la ville.Dans cette même optiqueSonatel offre la possibilité aux pèlerins de faire leurs dépôts et leurs retraits dans leur Kalpé sans se déplacer, en appelant au 33 824 39 39.A travers tous ces dispositifs, le groupe Sonatel réaffirme sa volonté de participer à la réussite du grand Magal de Touba, un accompagnement pérenne avec des innovations chaque année.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook