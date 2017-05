GUET-NDAR : Une guerre déclarée contre « ceux qui vivent des souffrances des pêcheurs » (vidéo)

En point de presse, lundi, ses membres a regretté « l’absence de réaction rapide face à la situation des personnes victimes du problème avec la Mauritanie depuis leur arrivée sur le territoire national » et les « nombreux problèmes dont elles sont confrontées, notamment de survie, de sécurité alimentaire, et de moyens d’accès à un travail, etc.. ».



« Nous voulons donner aux décideurs, à l’État des informations fiables, mais aussi favoriser une démarche inclusive, participative et concertée », a noté Mbaye Dièye SENE, membre de cette organisation.

« À notre grande surprise lorsqu’il est paru dans la presse l’information sur un conseil interministériel qui s’est tenu à notre sujet, nous marquons notre indignation face à cette démarche cavalière, saupoudrée, enfarinée », a-t-il dit.



« Ce qui est encore surprenant, c’est suite à la mise sur pied d’un comité d’initiative qu’il y a eu toute cette précipitation. Plus grave et même étonnant, il y a la démarche parallèle entretue par le maire de Saint-Louis, depuis quelques jours. Pourtant, il a été informé de nos actions bien avant », a déclaré M.SENE.



« Pourquoi attendre que ceux qui sont concernés se lèvent pour appeler à la concertation et donner à l’État des informations fiables sur la situation que certaines autorités locales se lèvent pour s’agiter de tout part, voir même faire de l’activisme ? », s’est-il interrogé avant de préciser que « Guet-Ndar n’acceptera que des gens vivent des souffrances des pêcheurs aux moyens de subterfuges politiques »



Faisant part de leur ras-le-bol, les membres du comité renseignent que plus de 900 familles sont touchées et de milliers de personnes menacées avant le refoulement des pêcheurs de la Mauritanie.



« Nous interpellons, monsieur le maire de Saint-Louis, monsieur le Premier ministre et monsieur le président de la République sur les conséquences d’une telle démarche », ont-ils dit.



