GUIDE DE PRÉPARATION: Salade de légumes variés et œufs durs Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Février 2017 à 23:50 commentaire(s)|

ÉTAPE 1

Préparer les légumes: laver les pommes de terre et les laisser entières sans les peler; couper et éliminer les extrémités des haricots. Selon la technique de cuisson préférée, placer les légumes soit dans un panier perforé pour les cuire



ÉTAPE 2

à la vapeur, soit dans une marmite d'eau



ÉTAPE 3

salée pour les bouillir jusqu'à ce que al dente, environ 20 min. Laisser tiédir une dizaine de minutes pour faciliter la manipulation. Couper les pommes de terre en tranches et couper les haricots en morceaux.



ÉTAPE 4

Bouillir les oeufs, et refroidir aussitôt sous l'eau froide et couper en quartiers.



ÉTAPE 5

Placer les légumes dans un saladier ou sur une assiette de service, y ajouter les tomates. Assaisonner avec la



ÉTAPE 6

vinaigrette



ÉTAPE 7

classique, saler et poivrer au goût. Bien mélanger le tout.



ÉTAPE 8

Garnir avec les olives, les feuilles de salade et les quartiers d’œuf bien étalés. Servir.





cuisineaz.com



