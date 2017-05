GUY MARIUS SAGNA TIRE SUR MANKOO TAXAWU SENEGAAL: « …S’ils peuvent manquer de loyauté sur un « nom » ils vont manquer de loyauté sur leur « considérant » et leurs « engagements » Alors que beaucoup d’observateurs prédisaient un bon résultat pour l’opposition si le « Mankoo Taxawu Senegaal » porté hier sur les fonts baptismaux parvenait à survivre, voila que la dizaine de partis et mouvements politiques les plus significatifs de l’opposition sénégalaise se fait massacrer. Et ce n’est pas les soldats du camp beige-marron puisque cette fois, c’est l’activiste et leader du mouvement « Non aux APE », Guy Marius Sagna qui les a flingué.



Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Mai 2017 à 22:00 | | 0 commentaire(s)|

Dans une note transmise à JOTAY.NET et « Manko Taxawu, la mauvaise nouvelle… « , Guy Marius Sagna n’a pas raté Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, Gackou, Pape Diop, Khalifa Sall, Bamba Dièye et Decroix qui ont été rejoints par Fada et Mansour Sy Djamil.



« L’opposition se réunit dans un Front -Ce Front c’est pour: 1-défendre les ressources du pays 2-défendre les lanceurs d’alerte 3-assurer un suivi du processus electoral -ce Front est baptisé Manko -dès sa naissance certains parlent de sa transformation en coalition électorale -dès sa naissance certains rappellent que c’était pas pour une coalition électorale » a déclaré le jeune activiste.



Et de poursuivre pour se demander « À qui appartient MANKO? Dans quelle réunion la décision de le transformer en coalition électorale en fusion avec Taxawu a été prise? – Comment faire confiance à des gens qui n’hésitent pas à poignarder des gens sur un « nom »?



« S’ils peuvent manquer de loyauté sur un « nom » ils vont manquer de loyauté sur leur « considérant » et leurs « engagements ». -en faisant cela cette partie de l’opposition fait d’une pierre au moins deux coups: 1-augmenter la méfiance et le manque de confiance entre acteurs 2-valider l’idée qu’il n’y a pas grand chose à attendre de certains -le plus grave c’est que MANKO notre moyen de protection commune est assassiné sur l’autel de dessein électoraliste -que peut-on attendre d’une coalition née dans l’anti democratisme, les manœuvres politiciennes? Le plus étonnant c’est que personne n’est étonnée. Et c’est bon signe. Et c’est cela la bonne nouvelle de la naissance de Manko Taxawu… », se demande Guy Marius.



Sidy Djimby NDAO (Jotay.net)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook